أستاذ هندسة: المشروع القومي للطرق يساهم في رفع دخل المواطن

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن المشروع القومي للطرق الذي تنفذه الدولة المصرية له أهداف ضخمة جدا تصب في التنمية الشاملة للدولة المصرية والأمن القومي.

وأشار "عقيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن شبكة الطرق تربط بين كافة المناطق الجديدة ببعضها، فضلا على أنه يسهل حركة التجارة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ورفع دخل المواطن.

وأضاف أن شبكة الطرق في مصر شهدت تطور كبير، وقفزة واضحة في تنصنيف الطرق بمصر على مسوى العالم.

شهدت شوارع ومداخل مدينة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشرفَ اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال الرصف بشارع الضرائب، وشارع صلاح سالم، وشارع صلاح سلامه، مشددًا على تواجد جميع جهات الاختصاص أثناء تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى معايير الجودة والطرح والترسية، تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع مهندسي الرصف بمديرية الطرق ووحدة الرصف.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى في عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقًا للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

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