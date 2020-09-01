بينهم 3 مُسنات.. تعاقي وخروج 10 مصابين بكورونا بمستشفى الصدر ببني سويف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور أحمد بغدادي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، عن تعافي 10 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، بينهم 3 سيدات تخطت أعمارهن 70 عاما، وخروجهم من مستشفى الصدر عقب تلقيهم العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى.

وفي السياق ذاته أجرى مستشفى الفشن جنوب بني سويف عملية تعقيم وتطهير مساء أمس الإثنين، على اثر تسجيلها صفر إصابات بفيروس كورونا، وعودتها للعمل بشكل طبيعي، بعد تعافي وخروج آخر 5 مصابين.

كما سجلت مستشفى سمسطا المركزي بقيادة الدكتور عمر الخواجة "صفر" إصابات بفيروس كورونا، عقب خروج تعافي لآخر 3 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وقامت إدارة المستشفى في تعقيم وتطهير كافة أقسام المستشفى تمهيدا لعودتها لاستقبال المواطنين في أقسامها المختلفة والعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن تتم إحالة أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف أو الصدر وفقا للتنسيق.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، في بيان له، إلى المتابعة اللحظية من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

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