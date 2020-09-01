المشيشي: نخشى على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
هشام المشيني
هشام المشيني
وكالات
Advertisements

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، إنه يخشى على مستقبل البلاد بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.

 

وأضاف المشيشي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته.

 

وأوضح المشيشي، أن الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، ببدء جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة المشيشي.

 

رغم حاجته إلى ثقة 109 أصوات من أصل 217 صوتا، لكسب الثقة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الوضع في تونس مازال غامضا إلى الآن، حيث تنتظر حكومة هشام المشيشي، اليوم، تصويت البرلمان التونسي المكون من 9 كتل برلمانية و18 نائبا مستقلا لمنحها الثقة.

 

5 كتل برلمانية وحزب أعلنوا مساندتهم للحكومة، فيما رفضها "التيار الديمقراطي" و"ائتلاف الكرامة"، بالإضافة إلى أن 18 نائبا مستقلا غير معروف توجه تصويتهم إلى الآن.

 

كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلف هشام المشيشى بتكوين الحكومة في مدة أقصاها شهر، مؤكدا له أن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات، مشددًا على أن الحفاظ على أن السلم الأهلي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه، وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

 

جاء تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد في 15 يوليو الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس تشكيل الحكومه المشيشي الحكومة التونسية الجديدة

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كواليس منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة

رسميا.. حكومة إلياس الفخفاخ تتسلم مهام عملها في تونس

الرئيس التونسي يعين "المشيشي" رئيسا للوزراء خلفا لـ"الفخاخ"

من هو هشام المشيشي المُكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

رئيس الوزراء التونسي يعلن نيته عن تشكيل حكومة كفاءات

إحباط مخطط لاغتيال الرئيس التونسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب