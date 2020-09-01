مي كساب تستعيد ذكريات طفولتها عبر الـ"إنستجرام"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة مي كساب بإستعادة ذكريات طفولتها، بمجموعة صور من مراحل عمرية مختلفة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت مي كساب مجموعة صور لها خلال مراحل الطفولة المختلفة، وعلّقت عليها قائلة:"ويمر العمر ويبقى القلب صغيرا هائما في ملكوت الرحمن".

وفي سياق آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ودي عاجبك فيها إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أشرف سالم، ومن توزيع أوكا.

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