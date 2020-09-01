للوقاية من كورونا.. تفعيل "بصمة الوجه" للحضور والإنصراف بجامعة بني سويف

Advertisements

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مقر توقيع العاملين لمتابعة عودة مواعيد الحضور والانصراف ببصمة الوجه للموظفين بالجامعة وكافة الكليات فى أول أيامها وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



واطمئن رئيس الجامعة، على سير العمل من خلال توفير عددا من أجهزة البصمة فى أماكن متفرقة من الجامعة منعًا للتزاحم بين العاملين موجهًا بضرورة ارتداء العاملين للكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وقياس درجات الحرارة.



وأكد الدكتور منصور، أنه تم وضع خطة مسبقة داخل الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد منذ انتشاره باتخاذ عددا من الإجراءات حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



تكريم عميد علوم



وفي سياق منفصل، كّرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، امس الإثنين، الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ، بإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة الجولة الأولى.



جاء ذلك خلال إجتماع مجلس جامعة بني سويف، وفي حضور: الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



ورحب الدكتور منصور بحضور الدكتور محمد هاني غنيم للمجلس، مؤكدا على التعاون بين الجامعة والمحافظة في كافة المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها التعاون في مجال الرعاية الصحية خاصة وأن الجامعة لديها منظومة صحية متكاملة بتوافر كافة الكليات التي تخدم المجال الطبي والمستشفى الجامعي.



ووجه المحافظ الشكر للدكتور منصور على المجهودات المبذولة من الجامعة بتنوع كلياتها لتنمية المحافظة. مؤكدا على أهمية دور الجامعة التنموي والاستشاري باعتبارها منارة العلم. كما وجه الشكر للأطقم الطبية على مجهوداتهم. مشيرا إلي التعاون الإيجابي بين كل الكوادر في في أزمة كورونا حيث كانت كل الجهات على قلب رجل واحد.



وقام الدكتور منصور حسن والدكتور محمد هاني، بتكريم الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد الوسيمي عميد كلية علوم الإعاقة، لبلوغهم سن المعاش. موجهين لهم جزيل الشكر والتقدير على مجهوداتهم.



كما قام رئيس الجامعة والمحافظ بتكريم الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ، مثمنًا جهود الدولة المصرية في انجاح العلمية الانتخابية.



وجدد رئيس الجامعة، الشكر للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، ودورهم الكبير والمستمر لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال فترة فيروس كورونا.



كما قام الدكتور منصور، بتكريم الموظفين المحالين للمعاش وعددهم ٣٢ موظفا، تقديرًا لجهودهم البارزة في خدمة العملية التعليمية، وتطوير البحث العلمي داخل الجامعة. ومن جانبهم قدم المكرمون الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لهم.



ووقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء بئر العبد، فيما قدم نواب رئيس الجامعة، تقارير مختصة بشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، والعلاقات الثقافية، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناقش المجلس عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، والتي تستهدف تحسين سير منظومة العمل والخدمات المقدمة، ومنها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.

