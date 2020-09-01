إدارة الشباب والطلاب بالمنيا تنظم مبادرات ميدانية لحملة أنت أقوى من المخدرات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
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نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عدد من الفعاليات بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية وبعض القرى ومواقف السيارات بالمحافظة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.

قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إنه تم تنفيذ 13 مبادرة ميدانية خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس، شملت قرى ( الشرفا- نزلة حسين- صفط اللبن- البرجاية) كذلك لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب والسائقين بمناطق ( موقف سيارات مراكز جنوب المحافظة- موقف سيارات مراكز شمال المحافظة- ميدان بالاس- ميدان الساعة- ميدان الصهاريج – ميدان لبنان- ميدان عمر أفندى- ميدان شلبى - محطة الأتوبيس)

وأضافت أنه تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، وبإشراف مسئولي الصندوق وتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا اثناء التعامل المباشر مع المواطنين.

وقال بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا، إن الهدف من المبادرات الميدانية رفع الوعى لدى المواطنين والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجانى من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا وفى سرية تامة.

وأضاف أنه تم توزيع ملصقات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعية المواطنين بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدًا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابى على المواطنين.

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