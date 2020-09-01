غرق طالب أثناء الاستحمام بنهر النيل في رشيد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل أمام مدرسة علي المغربي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد بوجود حادث ادعاء اسفكسيا الغرق بنهر النيل أمام مدرسة علي المغربي، أسفر عن وفاة "محمد مصطفي خالد جمال الدين" 15 عاما، مقيم برشيد، وتم نقل الجثة لثلاجه حفظ الموتي بمستشفي رشيد تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الاقليمي الكيلو 70 اتجاه الفيوم، أسفر عن إصابة 14 شخص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

والمصابون هم كل من:
1- احمد محمد محمود، 52 سنه، مقيم بميت غمر، مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ارتجاج بالمخ.
2- احمد رحومه عقيل، 16 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالحوض.
3- عبد المنعم محمد عبد المنعم، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن.
4- حماده ابو الفضل، 21 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقيه.
5- محمد ابراهيم فؤاد، 24 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.
6- اسلام صالح خميس، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمه بالظهر.
7- عيد حامد عيسي، 26 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر.
8- احمد سعيد محمود، 18 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج.
9- علي عاطف عبدالله، 15 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقيه.
10- عبده محمد فتوح، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمات متفرقه بالجسم.
11- محمد فرحات رمضان، 15 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه نزيف بالبطن.
12- فارس وافي مصطفي، 18 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمات متفرقه بالجسم.
13- ابراهيم عاطف ابراهيم، 23 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه نزيف بالبطن
14- ابراهيم مصطفي محمود، 16 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر غرق رشيد اخبار

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ نصف ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعة

هل ينجح الأهلي في خطف الكعبي قبل براميدز؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل بالأسماء.. إصابة 15 من القاهرة والجيزة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسكندرية-مطروح"

مصرع وإصابة 17 بينهم طفلًا فى 3 حوادث سير ببني سويف (الأسماء)

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

بينهم 3 أطفال.. إصابة 14 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة

عاجل.. إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع على طريق الضبعة (أسماء)

ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الكريمات المروري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

جوارديولا يطالب ميسي بالبقاء في برشلونة

11:32 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

09:13 ص

مانشستر سيتي يصدم ميسي ويتراجع عن الصفقة

10:56 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب