الوحدات المحلية بالمنيا تحذر أصحاب المباني المخالفة وتدعوهم للتصالح (صور)



وشدد المحافظ أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين أمس، ونهاية سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية، وناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.



وتواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، دعوة المواطنين للإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال عمل لقاءات مع المواطنين اثناء عملية حصر المباني المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح، وحثهم على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الازالة لتلك المباني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.



وفى نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة بنطاق المركز والمدينة، حيث تم خلال الحملات إيقاف اعمال بناء مخالفة للقانون 119 لسنه 2008 بقرية دمشير، وتم التحفظ على صاحب العقار وعلى معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويلة للنيابة العسكرية، كما تم إزالة حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية تله.



كما نفذت الوحدة المحلية للبرجاية اليوم حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد ١٣ حالة بمساحة ١٨٩١ متر.



وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركزي مطاي ومغاغة بالمنيا، من إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي والمخالف لأحكام القانون، والتي تم رصدهما عن طريق وحدة المتغيرات المكانية.



أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15 يوليو، هو يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.