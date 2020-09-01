وزير النقل: مصر ينقصها خبرة إدارة مشروعات المترو (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد - تصوير عبير احمد
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قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ان مصر تتطلعلزيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا، بهدف نقل الخبرة خاصة في الوقت الذي ينقص مصر فيه الخبرة في الادارة فيما يتعلق بمشروعات النقل الحضارية في مصر.

وأوضح الوزير في كلمته خلال التوقيع الرسمي لعقد ادارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق أن العمالة المصرية تتمتع بالهمة وبالقدرة على العمل لكن ينقصها خبرة إدارة مشروعات النقل.

وأكد الوزير أن هذا التعاقد يعد تمهيد لتعاقدات لا محدودة سيتم استكمالها فيما بعد بهدف تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال التوقيع الرسمي لعقد إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق والذي تم صباح اليوم بحضور السفير الفرنسي في القاهرة استيفانو روماتيه، ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق الدكتور عصام والي وقيادات وزارة النقل المختلفة.

في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وزير النقل: مصر ينقصها خبرة إدارة مشروعات المترو (صور)
وزير النقل: مصر ينقصها خبرة إدارة مشروعات المترو (صور)
وزير النقل: مصر ينقصها خبرة إدارة مشروعات المترو (صور)
وزير النقل: مصر ينقصها خبرة إدارة مشروعات المترو (صور)

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