بالأسماء.. إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة في وادي النطرون

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أصيب 14 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر اقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الاقليمي الكيلو 70 اتجاه الفيوم بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الاقليمي الكيلو 70 اتجاه الفيوم، أسفر عن إصابة 14 شخص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.



والمصابون هم كل من:

1- احمد محمد محمود، 52 سنه، مقيم بميت غمر، مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ارتجاج بالمخ.

2- احمد رحومه عقيل، 16 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالحوض.

3- عبد المنعم محمد عبد المنعم، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن.

4- حماده ابو الفضل، 21 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقيه.

5- محمد ابراهيم فؤاد، 24 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

6- اسلام صالح خميس، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمه بالظهر.

7- عيد حامد عيسي، 26 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر.

8- احمد سعيد محمود، 18 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج.

9- علي عاطف عبدالله، 15 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقيه.

10- عبده محمد فتوح، 20 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمات متفرقه بالجسم.

11- محمد فرحات رمضان، 15 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه نزيف بالبطن.

12- فارس وافي مصطفي، 18 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب كدمات متفرقه بالجسم.

13- ابراهيم عاطف ابراهيم، 23 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه نزيف بالبطن

14- ابراهيم مصطفي محمود، 16 سنه، مقيم بالعامريه، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري.



