مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1.5% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.56% رابحاً 21.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 644.2 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 88.32% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.79%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%.

وكانت أعلنت بورصة البحرين، قد تعطلت يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1442ه.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.