مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1.5% مع بداية التعاملات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.56% رابحاً 21.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1402.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 644.2 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 88.32% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.79%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%.
 
وكانت أعلنت بورصة البحرين، قد تعطلت يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1442ه.
 
وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.
 
وصعد بسوق البحرين المالي  قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 9.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.20% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.24%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.94%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.12%.

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