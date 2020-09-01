صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحاً 25.540 نقطة ليصل إلى مستوى 5319.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 31.370 نقطة ليصل إلى مستوى 5885.93 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.640 نقطة ليصل إلى مستوى 4198.48 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% رابحاً 17.680 نقطة ليصل إلى مستوى 4199.87 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 194.7 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5520 صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%.
 
وجاء سهم شركة رمال الكويت العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.48%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 10.55%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة الصناعات الوطنية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.88% يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.62%.

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