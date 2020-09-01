تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل أول جلسة في سبتمبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مضغوطة بمبيعات الأجانب والتي وصلت في تلك اللحظة الي 1.3 مليار جنيه

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13263 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2743 نقطة.



