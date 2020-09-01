تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل أول جلسة في سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مضغوطة بمبيعات الأجانب  والتي وصلت في تلك اللحظة الي 1.3 مليار جنيه
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13263 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2743 نقطة.

إختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الإثنين أخر تداولات الشهر على تراجع جماعى بعد أن قلص كلا المؤشرين الرئيسيين كافة مكاسبهما الصباحية ، لينهى المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 0.66%  عند 11365.99 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى أنهى عند 1848.57 نقطة بنسبة هبوط 0.64% ، بعد أن فشل الرئيسي فى تجاوز مستوي الـ 11490 نقطة اعلى نقطة فى الجلسة مع ضعف التجارى الدولى الذى أخفق أيضا فى المحافظة على مستوى الـ 68 جنيه و اغلق أدناها على اثر مبيعات المؤسسات الأجنبية على معظم القياديات ، فيما اتجهت المؤسسات المحلية و الافراد العرب نحو الشراء  ، و جاء بقيم تداولات مرتفعة بلغت 1.574 مليون جنيه بحجم تداول 540 مليون سهم ، من خلال 53930 صفقة ، بمخطط سيولة 41% للشراء بالتداول على 187 ورقة مالية ربحت منها 68 ورقة و تراجعت 100 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 19 ورقة مالية دون تغيير ،  ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 3.124 مليار جنيه مسجلا 630.893 مليار جنيه .

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