الموت يُفجع الفنان عبدالرحيم حسن

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أعلن الفنان عبدالرحيم حسن عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".



كتب عبدالرحيم حسن منشورًا قال فيه:"إنَّا لله وإن إليه راجعون، الآن والدتي في ذمة الله ادعو لها"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، شارك الفنان عبدالرحيم حسن في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية"، وهو فكرة وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، حسام داغر، سهر الصايغ، محمد الدقاق، أحمد مجدي.

