الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي، مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.









مفاوضات الأهلي مع فرجاني ساسي

وقال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق و مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: " أي لاعب ينتهي عقده يقوم وكيل أعماله بتسويقه وعرضه على الأندية".









وتابع شوبير: "قد يكون تم عرض ساسي على الأهلي ، كما يحدث عرض لاعبين من الأهلي على الزمالك، ويدرس النادي احتياجاته الفنية".









وواصل: " لم يحدث تفاوض مباشر بين الأهلي واللاعب والأمر برمته عملية وكلاء لاعبين".









وأتم: "قد يكون الوكيل عرضه لتسويقه أو رفع سعره عند الزمالك، وليس لدي معلومة مؤكدة في هذا الأمر".