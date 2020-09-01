طقس الثلاثاء.. الرطوبة 75% والعظمى 36 بالقاهرة (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة، 75%، وأن يكون الطقس حارًا جدًا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد سيشهد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 27
دمياط العظمى 32 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22
السويس العظمى 37 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 25
بني سويف العظمى 38 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 24

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حديقة الحيوان بالاسكندرية بوابة الفجر الفجر الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف «ساسي» من الزمالك

منذ 18 دقيقة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق عن سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس اليوم.. الرطوبة 85% والعظمى في القاهرة 36 (فيديو)

طقس اليوم: الرطوبة 85% والعظمى 36 درجة بالقاهرة (فيديو)

طقس اليوم الجمعة.. شبورة مائية مائية بالقاهرة والعظمى 34 (فيديو)

طقس الأحد: الرطوبة 80%.. ودرجة الحرارة العظمى 35 بالقاهرة

طقس الاثنين.. الرطوبة 75% والعظمى بالقاهرة 36 درجة (فيديو)

طقس اليوم الثلاثاء.. الرطوبة 75%.. والعظمى بالقاهرة 36 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

08:32 ص

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب