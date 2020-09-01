روسيا: إصابات كورونا تتخطى المليون
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
وكالات
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وصل عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا، إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس
كورونا، زاد عدد الوفيات بكوفيد-19، بواقع 123 حالة ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي
الوباء.
وتماثل 6318 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي،
ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.
وأجرت السلطات الصحية الروسية، أكثر من
36,9 مليون فحص كورونا منذ بداية تفشيه في البلاد.
وفي العاصمة موسكو تراجع معدل الحالات اليومية
إلى 641 إصابة و11 وفاة اليوم من 685 إصابة و12 وفاة أمس، وأصبح إجمالها 263059 إصابة
و4832 وفاة.
وبتعافي 1262 شخصا خلال اليوم الأخير بلغ
مجموع حالات الشفاء في المدينة 215383.
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