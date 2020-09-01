وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "ولادك يامصر" (فيديو)

Advertisements

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يامصر"، موضحة أنها تأتي بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض في عدد من الملفات.



وقالت الوزيرة خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أزمة العالقين كان مهم للوزارة العمل على الشرائح العائدة من الخارج وخاصة الطلاب، وكان من الضرورى الاستفادة منهم، وعمل مجموعات للتحرك من خلالهم في هذه الفترة.



وواصلت السفيرة نبيلة مكرم: "بدأنا تناولنا قضايا المياه، ثم قضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج،:" تواصلنا مع وزير التعليم العالي للتعرف على قضايا الوطن ومستوي التعليم العالى في مصر، وسيتم تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة، ووزير التعليم العالى سيعرفهم بما يحدث في الدولة، كما سيتم تعريفهم بباقي الجامعات المصرية، ومن المهم أن يعرفوا أن هناك تمثيل مشرف للجامعات الأجنبية في الدولة المصرية".



اقرأ أيضًا..



شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأحد، في لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، "الدفعة الثالثة" وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.



وجاء ذلك في إطار اهتمام مصر بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في كافة المناحي السياسية، الإدارية والمجتمعية.





من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقا من حرص الدولة المصرية حريصة على صنع جيل ذي وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة.



ووصلت وزيرة الهجرة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من القيادات، واستمعت لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.







وأثنت السفيرة نبيلة مكرم، على مستوى المتقدمين وما لمسته خلال المقابلات الشخصية للتقييم من إطلاعهم علي مختلف القضايا والملفات، وما لمسته من كفاءات معبرة عن تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة، وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ورفع قدراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن الأكاديمية نجحت في تمكين الكفاءات الشبابية في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الانسان ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تَبوُء المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.