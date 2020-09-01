فشل التجربة التدريبية الأولى لـ"فورلان"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
فورلان
فورلان
وكالات
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أعلن نادي بينارول الأوورجوياني إقالة مدربه الشاب فورلان بعد 9 أشهر من توليه المهمة التدريبية الأولى في مسيرته.

قال فورلان عبر حسابه على تويتر: "يتعين علي ترك بينارول، شكراً على الفرصة، كانت فخراً لي".

وأضاف: "لا أشعر بأي ندم، إنها كرة القدم".

وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس بينارول التقى بفورلان، وأبلغه قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته غداة خسارة الفريق أمام مونتيفيديو وندررز، ليصبح بينارول سابعاً، متخلفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الاول.

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