مصرع زوجين دهساً أسفل عجلات قطار بالشرقية

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لقي صاحب مصنع وزوجته مصرعهما مساء أمس صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد على طريق "الزقازيق - منيا القمح".



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد مصرع "م. ع. ا" صاخب معرض عبايات وزوجته "غ. ا" وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد على طريق منيا القمح_ الزقازيق ناحية قرية المساعدة.



وتبين أنهما كان يستقلان سيارتهما ثم قام الزوج بالتوقف وعبر وزوجته شريط السكة الحديد للتوجه إلى أحد المساجد لأداء صلاة العشاء واقناد عبورهما صدمهما قطار ما أدى لتمزق جثة المتوفى وانشطار زوجته نصفين.



جرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى منيا القمح وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. كما تم تسليم مبلغ مالي ومشغولات ذهبية خاصة بالمتوفية إلى ذويهم.