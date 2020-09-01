زينة تتعرض للانتقادات من جمهورها بسبب هذه الإطلالة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعرضت الفنانة زينة لانتقادات حادة من متابعيها بعد نشر صور خاصة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تتواجد من الاحتفال بحفل زفاف ابنه الكاتب مدحت العدل برفقه أصدقائها والفنانه لبلبة.

وانتقد متابعو زينة في تعليقاتهم الإطلالة التي ظهرت بها وخاصة طريقة تصفيف شعرها، حيث علق أحد متابعيها بقوله: "إنتي ليه شعرك منكوش دي تسريحة؟، وقال آخر: "شعرك ليش هيك”، وثالث: "شعرك عامل كده ليه".

من ناحية أخرى، كانت زينة قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة لشقيقتها نسرين، وطبت من الجمهور الدعاء لها بعد إصابتها بنزيف في المخ ودخولها غرفة الرعاية المركزة، ثم إجراء جراحة عاجلة.

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