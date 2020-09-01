طلاب "هندسة كفر الشيخ " يصنعون "روبوت" متعدد المهام في مشروع تخرج

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نفذ طلاب الفرقة النهائية في كلية الهندسة شعبة هندسة الحاسبات والنظم مشروع تخرجهم وهو عبارة عن روبوت مصرى كامل الصنع متعدد المهام " MIRO" تحت إشراف دكتور تامر مدحت متولى وكيل كلية الذكاء الاصطناعي أستاذ مساعد هندسة الحاسبات والنظم بقسم الهندسه الكهربيه والدكتور غاده مصطفي هميسه مدرس بقسم الهندسه الكهربيه.

وشارك 7 طلاب فى المشروع عبدالحليم ابراهيم حسين" "قائد الفريق" ومحمد أيمن العدوي ومحمد زغلول غازى وعمار الشاملى الغندور وعلا عطية عيد وبسنت رضا الدفراوى ونادية أحمد شلبي.

وأوضح الطلاب، أنه يمكن التحدث مع الروبوت باللغتين العربية والإنجليزية ويلتقط الصور والتعرف على الأشخاص ويقوم بالتحرك طبقا لمسارات محددة بالخريطة ويتفادى الاصطدام بالحواجز والمتغيرات حتى الوصول إلى هدفه أوتوماتيكيًا ومزود أيضًا بنظام تحكم من الموبايل من خلال تطبيق اندرويد.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بالمشاريع الطلابية التي تم تصميمها وتنفيذها بأيدي طلاب السنة النهائية شعبة هندسة الحاسبات والنظم، لافتا أن مشاريع التخرج لهذا العام تميزت بأنها مبتكرة ومتميزة في الأفكار والتصميم والتنفيذ وكافة النواحي التطبيقية والعلمية.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ خريجي كلية الهندسة أن يكونوا على قدر المسئولية وسفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، داعيا الخريجين بالتواصل الدائم مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين والدراسات العليا والتعليم المستمر وذلك بعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
طلاب "هندسة كفر الشيخ " يصنعون "روبوت" متعدد المهام في مشروع تخرج
طلاب "هندسة كفر الشيخ " يصنعون "روبوت" متعدد المهام في مشروع تخرج
طلاب "هندسة كفر الشيخ " يصنعون "روبوت" متعدد المهام في مشروع تخرج
طلاب "هندسة كفر الشيخ " يصنعون "روبوت" متعدد المهام في مشروع تخرج

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