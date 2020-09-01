اعرف الان مواعيد اختبار القدرات 1442 الكترونيا من خلال منصة قياس (المملكة العربية السعودية)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
قياس
قياس
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اعرف الان مواعيد اختبار القدرات 1442 الكترونيا من خلال منصة قياس (المملكة العربية السعودية)

اعرف الان مواعيد اختبار القدرات 1442 التي تم تحديدها من خلال منصة قياس الخاصة بقياس القدرات في المملكة العربية السعودية.

حيث حدد المركز الوطني للقياس المواعيد التي سيتم فيها اجراء اختبار القدرات لعام 1442 للطلاب والطالبات.

وقد قرر المركز انه سيتم هذا العام الاكتفاء باختبار القدرات بنسخته الورقية نظرا للاحترازات الصحية المعمول بها البلاد.

اهمية مواعيد اختبار القدرات 1442
اختبار القدرات هو اختبار قبول موحد يتم اجراءه بواسطة المركز الوطني للقياس والتقويم لمعرفة قدرات الطلاب.

ويهدف الاختبار لتحديد قدرات الطلاب والطالبات السعوديين وكذلك الوافدين في المملكة العربية السعودية قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

وهذه الاختبار مكون من خمس مراحل ثلاث منها ورقية واثنان من خلال الحاسب الالي.

ويبلغ رسم دخول الاختبار 100 ريال سعودي و150 ريال سعودي في حالة الدخول المتأخر.

مواعيد اختبار القدرات 1442
حدد المركز الوطني للقياس مواعيد اختبار القدرات 1442 ولعام 2020 بشكل نهائي لكل من الطلاب والطالبات.

ومع الاكتفاء باختابر القدرات العامة بالنسخة الورقية نظرا للاجراءات الاحترازية التي العمل بها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

حيث تم تحديد موعد 31 اغسطس من عام 2020 لاختبار الطالبات وسيتم لمدة اسبوع اختبار طالبات الصف الثالث السنوي قبل اتاحته للجميع.

اما طلاب الصف الثالث الثانوي فسيتم اتاحة اختبار القدرات لهم بدءا من الثاني من سبتمبر لعام 2020 ثم يتاح للجميع.

كما اكد مركز القياس الوطني انه سيتم اتاحة التسجيل في اختبار القدرات العامة علي الحاسب الالي طوال العام

اعرف الان مواعيد اختبار القدرات 1442 الكترونيا من خلال منصة قياس (المملكة العربية السعودية)

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