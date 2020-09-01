الهند تسجل 69921 إصابة و819 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، 69921 إصابة و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ الحصيلة 3,69 مليون حالة، منها 65288 وفاة.

 

وبحسب إحصاءات "رويترز"، يمثل ذلك أدنى عدد للإصابات اليومية منذ 6 أيام في بلد سجل أعلى معدلات الإصابة اليومية في العالم على مدى الثلاثة أسابيع الماضية.

 

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت حاجز الـ6 ملايين إصابة مع أكثر من 183 ألف وفاة، والبرازيل التي سجلت أكثر من 3,9 مليون إصابة و121 ألف وفاة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الوفاة بفيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق عن سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ أقل من ساعتين

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

عاجل.. وفيات كورونا تتخطى عتبة الـ100 ألف حالة في أميركا اللاتينية

روسيا تسجل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 156 حالة وفاة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بكورونا

الهند تسجل أكثر من 64 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

08:32 ص

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب