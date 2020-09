الطالع الفلكي الثّلاثَاء 1/9/2020..صَوت أيْلُول!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 26 مِسْرى قبطى ،1 أيلول رُومى ، 13 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (المَصْيَف أرَّبْ يخلص)-الأيّام جِرِيِتْ بِسُرعَة.(سمير صبرى من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*سبتمبر ، آخر أيّام الصيف

سَبْتَمْ أو سِبْتِيمُوس يعنى فى الرّومانية القديمة رقم سبعة لأنه الشهر السّابع فى التقويم الرّومانى حيث تبدأ السنة الرّومانية بشهر مارس قبل إضافة شهرىْ يناير و فبراير لاحقاً فى التقويم الجورجى الميلادى الحديث ، سبتيموس هو أيضاً إسم الإمبراطور الرّومانى الليبى المَوْلِدْ لوسيُوس سِبْتِمُوس سِيفِيرُوس والمولود بمدينة ليِبْتُوسْ مَاغْنَا (لِبْدَة الكبرى) الأثرية ، وله نُصب تذكارى لايزال قائماً إلى جوار بقية الآثار.

إيلولو يعنى فى البابلية القديمة النّواح أو العويل ويشابهه فى العربية كلمة وَلْ، حيث تقوم عشتار خلال هذا الشهر بالنّواح على مقتل زوجها تمّوز الذى تمّ إغتياله فى وقتٍ سابق من شهر يوليو/تمّوز على يد الشيطانة بيلولو، لتبدأ عشتار رحلتها فى جمع عظام تمّوز ليُبعث من جديد فى أبريل نيسان مع بداية دورة الحياة الجديدة بعد الموت الذى تسبب فيه الشتاء والمُكافئ لها فى الثقافة المصرية إيزيس التى تمّ قتل زوجها أوزوريس على يد سِتْ، فدموعها هى فيضان النيل فى 4 سبتمبر موعد ظهور الشعرى اليمانية بالعين المُجرّدة ، لتبدأ رحلتها الشاقة لجمع عظامه هى الأخرى ليُبعث من جديد فى يوم شموش/شم النسيم وتفتّح الزهور.





مع إنحسار الصيف وتساقط أوراق الأشجار إيذاناً ببدء مُوسم الخريف فى 21 سبتمبر لايجد الإنسان مفراً من الشعور بالكآبة فالحياة تتجه نحو الشتاء وتساقط أوراق الخريف يُذكّرنا بالأيام التى تتساقط مِنّا يوماً بعد يوم وهى سُنّة الحياة (ولادة فى الربيع وشباب فى الصيف وشيخوخة فى الخريف ووفاة فى الشتاء) لنتذكر مع الخريف تقدمنا فى العمر، الميزة الكُبرى لشهر سبتمبر هى مولد نجمىْ سُهيل فى اليمن والشّعرى اليمانيّة فى مصر والعراق والتى تتزامن مع فيضان النيل وعادةً ما يكون توقيتاً مُناسباً للعودة لمقاعد الدراسة فعقول المصريين تكون مُستعدّة لتلقى العلم بالتوزاى مع إستعداد تربة أرض مصر لتلقى ماء فيضان النيل ، لذلك سَمّاه الفراعنة فى تقويمهم شهر تحوت /توت شهر العلم والكتابة فمواليد هذا الشهر عادةً نابغين نابهين فى تحصيلهم الدراسى.





والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل على مواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة





(2 سبتمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الحُوت فى السابعة و22 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، وقت مُناسب لتجهيز نفسك للأسفار البعيدة ولفترة طويلة بغرض الدراسة أو العمل ، إرتفاع الشفافية والحَدَسْ يعنى كشفك السريع لصداقة زائفة أو عمليّة نصب أو زواج غير مُناسب لك.





(5 سبتمبر) عطارد ينتقل للميزان فى التاسعة و46 دقيقة ليلاً ، وقت مناسب لتسوية النزاعات القضائية بصورة ودية خارج جدران المحاكم ، التفاوض فى عمليات البيع والشراء للوصول لأفضل إتفاق يضمن عدالة للطرفين ، التوسط لتزويج عريس بعروس أو بائع بمُشترى.





(6 سبتمبر) الزهرة تنتقل للأسد فى التاسعة و21 دقيقة صباحاً ، وقت مناسب لطرح منتجات باهظة الثمن لزبائن تتمتع بالمقدرة المالية ،فرص مُصاهرة أسرة من كريمة المُجتمع مع توفر القدرة على توفير طلبات زواج من هذا النوع.





(17 سبتمبر) ولادة الهلال الجديد فى الواحدة ظهراً فى بُرج العذراء ، وقت مُناسب للإستشفاء من الصدمات العاطفية أو المالية والنقاهة من العمليات الجراحية ، كفالة يتيم أو تجهيز عروس للزواج أو إنقاذ حيوان ضعيف ، البدء بكورسات تحسين القوام والتداوى بالطب البديل.





(22 سبتمبر) الشمس تنتقل لليمزان فى الثالثة و30 دقيقة عصراً ، وقت مناسب لإعادة التوازن لحياتك فلاتطغى مسئوليات عملك على إلتزاماتك بتربية أطفالك ورعاية أسرتك ، موازنة بين العقل والقلب ، التوفير والشراء ، إبرام الإتفاقات التجارية أو توزيع إرث دون أن تطغى كفة على حساب الأخرى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*صوت سبتمبر

تسمعه من باقة مُوسيقية إخترتها لك من قناة يُوتيُوب تصف ألوان الخريف للطبيعة ولنا من وجهة نظر مُوسيقيين من ثقافات مُختلفة لكنهم يتّفقون على نفس الشعور الإنسانى.





ستضحك يوماً وتبكي في آخر . رائعة خوليو أكليسياس

Daiku Maryu Gaiking - Ore no Agito to Otome no Namida

DALIDA. Nostalgie.

Julio Iglesias - Nostalgie

الياس الرحباني - Allegro full album

El Shawarea Hawadeet Instrumental Hany Shnouda

موسيقى اثار على الرمال / زياد الرحباني

Captain Planet - Bubuj (2018





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الثور: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الجوزاء: لاتقبل وظيفة أومُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضع إصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّر عليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج السّرطان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الأسد: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج العذراء: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الميزان: لا تتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.

برج القوس: يوم مُناسب للأعمال الذهنيّة ،تركيزك مرتفع لكن لايمنع أن تفحص مستندات عملك مرّتيْن قبل أن تنتهى منها.





برج الجدى: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط و القروض ، حياة بلا ديون تعنى نوماً هادئاً.





برج الدّلو: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج الحوت: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.