الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال منصة ابشر الالكترونية الجديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
ابشر
ابشر
Advertisements

الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال منصة ابشر الالكترونية الجديدة

تستطيع الان الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين باستخدام الخدمات الالكترونية الجديدة لمنصة ابشر.

حيث يمكن من خلال الخدمات الخاصة بمنصة ابشر ان تعرف كافة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين او المقيمين.

حيث يحتاج المقيم الي معرفة كل ما يخص التأمين الصحي الخاص وحالة اشتراك التأمين الصحي الخاص به وهو ما تتيحه منصة ابشر.

اهمية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين
يتيح الاستعلام عن التأمين الصحي معرفة كل ما يتعلق بوضع اشتراك التأمين الصحي الخاص بهم.

وتتيح منصة ابشر الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال المنصة علي شبكة الانترنت.

ويوفر الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال منصة ابشر الوقت والجهد المبذول لاتمام عملية الاستعلام.

حيث تتيح المملكة نظام صحي متميز للمواطنين والمقيمين يوفر لهم خدمات طبية علي عدة مستويات تلبي رغبات الجميع.

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين
للاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال شبكة الانترنت يتم الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ابشر.

يتم الدخول الي الحساب الخاص بمنصة ابشر.

يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالمستخدم للدخول الي الحساب الخاص بالمنصة.

بعد الدخول يتم الدخول الي الخدمات الاستعلامية الموجودة في المنصة.

يتم اختيار  الاستعلام عن التأمين الصحي واختيار الاستعلام عن المقيمين.

بالدخول الي خدمات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين يتم الاطلاع علي كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.

يمكن طباعة هذه البيانات او الاحتفاظ بها علي الحاسب الالي.

الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال منصة ابشر الالكترونية الجديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصة ابشر الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين ابشر

أخبار تهمك

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

التموين تزف بشري سارة للمواطنين بخصوص صرف سلع شهر سبتمبر

منذ ساعة و نصف

موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق عن سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 6 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد التحديث الجديد.. طريقة التسجيل في "أبشر" واستخدامات التطبيق

استعلم الآن عن صلاحية تأمين المركبات من خلال منصة أبشر Absher وموقع وزارة الداخلية السعودي

absher كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة لوافد برقم الاقامة في السعودية عبر أبشر الجوازات 1441

absher تفاصيل الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمُقيمين على رابط موقع منصة أبشر الإلكترونية

رابط الاستعلام عن رصيد جوازات لتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للخروج من المنزل

كيفية الاستعلام عن وصول العمالة باستخدام منصة ابشر الالكترونية (المملكة العربية السعودية)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 ص

التموين تزف بشري سارة للمواطنين بخصوص صرف سلع شهر سبتمبر

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

08:32 ص

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب