الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال منصة ابشر الالكترونية الجديدة





تستطيع الان الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين باستخدام الخدمات الالكترونية الجديدة لمنصة ابشر.





حيث يمكن من خلال الخدمات الخاصة بمنصة ابشر ان تعرف كافة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين او المقيمين.





حيث يحتاج المقيم الي معرفة كل ما يخص التأمين الصحي الخاص وحالة اشتراك التأمين الصحي الخاص به وهو ما تتيحه منصة ابشر.





اهمية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين

يتيح الاستعلام عن التأمين الصحي معرفة كل ما يتعلق بوضع اشتراك التأمين الصحي الخاص بهم.





وتتيح منصة ابشر الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال المنصة علي شبكة الانترنت.





ويوفر الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال منصة ابشر الوقت والجهد المبذول لاتمام عملية الاستعلام.





حيث تتيح المملكة نظام صحي متميز للمواطنين والمقيمين يوفر لهم خدمات طبية علي عدة مستويات تلبي رغبات الجميع.





كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين

للاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين من خلال شبكة الانترنت يتم الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ابشر.





يتم الدخول الي الحساب الخاص بمنصة ابشر.





يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالمستخدم للدخول الي الحساب الخاص بالمنصة.





بعد الدخول يتم الدخول الي الخدمات الاستعلامية الموجودة في المنصة.





يتم اختيار الاستعلام عن التأمين الصحي واختيار الاستعلام عن المقيمين.





بالدخول الي خدمات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين يتم الاطلاع علي كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.





يمكن طباعة هذه البيانات او الاحتفاظ بها علي الحاسب الالي.



