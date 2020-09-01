رامي جمال ينتهي من تسجيل أربع أغاني جديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان رامي جمال عن انتهائه من تسجيل أربع أغاني جديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامي جمال تغريدة جديدة قال فيها:"‏طيب أنا خلصت أربع أغاني ومحتار وهاخد رأيكم انزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجه وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط، والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان علي حاجه بوضوح ".

وأعاد رامي جمال نشر تغريدته من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "، وعلق عليها قائلاً :" أولاً صباحكم فل، ثانيًا فعلاً هنفذ كلامكم، فياريت رأيكم بوضوح، وعاوز أشوف فرق يخليني أعرف اخد القرار".

وفي سياق آخر، تعاون رامي جمال مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، من خلال أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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