انتهاء تصوير"قوت القلوب" لـ ماجدة زكي في هذا الموعد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل صناع مسلسل "قوت القلوب" تصوير المشاهد المُتبقية لهم، ومن المُقرر انتهاء التصوير يوم الخميس المقبل، وبعد ذلك يدخل الفيلم فى مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من المسلسل يوم 5 سبتمبر المقبل على قناة الحياة.

مسلسل"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول "قوت" التي تُجسد دورها الفنانة ماجدة زكي والتي تعمل مدرسة وتحاول رعاية أسرتها، ثم يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات والدته غير المتزنة،و بعد ذلك تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.


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