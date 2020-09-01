شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالتعاون مع جامعة ليون ٣ بفرنسا عن استمرار قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها وذلك وفقا للشروط الآتية:
١- ان يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي
٢- ان يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)
٣- ان يجتاز الطالب اختبارا تحريريا وشفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة
٤- حصول الطالب علي delf B2
٥- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي:
١- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
٢- درجة اللغة الفرنسية.
٣- درجة ال Delf B2
٤- درجة الاختبار التحريري والشفوي

الاوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية:
١- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.
٢- صورة شهادة الميلاد
٣- صورة خطاب الترشيح.
٤- صورة شخصية.
٥- صورة من Delf B2



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
واوضح الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه
نطرا للطروف الحالية المتعلقة بمكافحة فيرس كورونا المستجد وما ترتب عليها من تأخر بعض الطلاب في الحصول علي شهادة Delf B2، فقد وافق مجلس الكلية علي قبول اوراق الطلاب دون هذه الشهادة لحين تقديمها، وذلك مع تعهد الطالب بتقديمها فور الانتهاء منها وبحد اقصي نهاية العام الدراسي الاول، والا سيتم تحويله الي الشعبة العربية بالكلية بعد اتمام اجراءات المقاصة مقر الشعبة الدور الخامس مبني (ب) بالكلية من الساعة التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهرا يوميا عدي الجمعة والسبت للستعلام ت: ٢٤٨٣٦١١٣ - موبايل: ٠١٢٠٤٩٥٧٣٤٥

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ أقل من ساعتين

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

السيتي يجهز للتعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق عن سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 ص

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

ميدو يكشف مفاجأة عن عقوبة "كهربا"

08:32 ص

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

بعد نهاية الإيقاف.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب