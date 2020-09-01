تحطم طائرة إنذار مبكر في ولاية فرجينيا الأمريكية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة إنذار مبكر من نوع "إي - 2 هوك آي" قبالة سواحل ولاية فرجينيا، فيما تمكن أفراد طاقمها الأربعة من النجاة.

 

وتحطمت الطائرة، في حوالي الساعة 16.05 بالتوقيت المحلي (23.05 بتوقيت موسكو)، أثناء تنفيذها رحلة تدريبية بعد انطلاقها من القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا، وفقًا للمتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية باتريك غور.

 

وقال إن قائدي الطائرة وطيارين آخرين "تركوا الطائرة بأمان"، دون تعرضهم لإصابات خطيرة.

 

وفي سياق آخر، تحطمت طائرة مسيرة أمريكية دون طيار، مخصصة لمحاربة الجماعات المتمردة في شمال النيجر بمنطقة الساحل، حسبما أفادت القيادة الأمريكية في إفريقيا.

 

وأصدرت القيادة الأمريكية في أفريقيا، بيانًا قالت فيه إنها "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني، وليس بسبب عمل عدائي".

 

ويذكر أن هذه الطائرة هي ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام، بعد سقوط طائرتين في فبراير وأبريل الماضيين في المنطقة ذاتها، وقد أرجع الجيش الأمريكي السبب إلى "عطل تقني".

 

وشهد مطار نيامي في أكتوبر عام 2014، تحطم طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.

 

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ولاية فرجينيا الأمريكية تحطم طائرة إنذار مبكر امريكا

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