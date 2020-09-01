رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بالمشروع، والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروع.

حضر الاجتماع الدكتور علي عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان ومحافظة الجيزة الأسبق، والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق ورئيس الشركة القابضة للتأمين سابقًا، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي الأسبق وعميد كلية الهندسة الأسبق، والدكتور رجب طاجن مدير المكتب القانوني بالجامعة، وعمداء كليات الهندسة والتجارة، والتخطيط العمراني السابق، وأمين عام الجامعة، وعدد من أساتذة كليتي الحقوق والتجارة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، وأمين صندوق نادي أعضاء هيئة التدريس.

وناقش أعضاء لجنة الإسكان العديد من الإجراءات لدعم المتعثرين، والتي من أهمها تقديم قروض ميسرة وغير مسبوقة للحاجزين من منتسبي جامعة القاهرة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى، بالإضافة إلى استمرار البحث عن حلول إضافية وبما لا يؤثر على اكتمال المشروع؛ والتي من أهمها قيام لجنة الإسكان بإعادة جدولة مستحقات الروف والحديقة على عامين بدلًا من عام واحد.

كما ناقش أعضاء اللجنة خطة تسليم الوحدات السكنية على مراحل على غرار المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يمكن تسليم الواحدات السكنية في أقرب فرصة ممكنة، واستكمال عمليات البناء للعمارات الناقصة واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، إلى جانب استكمال التراخيص اللازمة من جميع الجهات.

وقرر أعضاء اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، وزيادة مساحة حدائق الأدوار الأرضية وضرورة تقديم استشاري المشروع مخططًا تفصيليًا بذلك، كما قرر أعضاء اللجنة إلزام الاستشاري بسرعة الانتهاء من تحديد سعر التكلفة النهائية.

جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، مشروع ضخم حيث يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند، وتتولى عملية بناؤه وتشطيبه شركة وادي النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء، حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية في المشروع 70 % في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، كما تم الإنتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 98%، وأعمال المباني بنسبة 90%، وأعمال الدهانات بنسبة 65%، وإنجاز 50% من الأعمال الصحية الخارجية.
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%
رئيس جامعة القاهرة: تحقيق نسبة إنجاز عالية في المدينة السكنية بلغت 70%

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