"آه لقيت الطبطبة".. شكران مرتجى ترقص على أغنية "بالبنط العريض"

ظهرت الفنانة شكران مرتجى، وهي ترقصى على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي.

وعلقت كاتبة عبر حساباتها بالسوشيال ميديا: "لقيت الطبطبة وضحكته فيها كهربا.. كمشة تفاؤل بإيلول.. يارب طبطبوا للي بتحبوهم وطبطبوا ع قلوبكم بتستاهلوا".

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كانت شكران مرتجى قد اثارت الجدل في الفترة الماضية بتدوينة قالت فيها "ما بقدر عيش بلا حب"، مؤكدة ما يشاع عن قصة حبّ جديدة تعيشها وبدأت تخرج تفاصيلها إلى العلن.





وأضافت مرتجى "حالة الحب شغلة أساسيّة.. إيه أنا بحالة حب، وبس"رافضةً الكشف عن المزيد من التفاصيل.



