عابد فهد يتعاقد على بطولة مسلسل "نبض"









و بذلك يجدد عابد فهد تعاونه مع الكاتبة السورية ​ناديا الأحمر​ والمخرج الأردني ​محمد لطفي​، بعد مسلسل "هوس"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركته بطولته الفنانة اللبنانية هبة طوجي.





يُذكر أن عابد فهد قدّم أيضاً في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "الساحر"، قصة وسيناريو سلام كسيري، معالجة درامية حازم سليمان، وإخراج محمد لطفي وعامر فهد.

تعاقد الفنان السوري ​عابد فهد​ على بطولة مسلسل جديد بعنوان نبض، وذلك بعد نجاح أعماله الرمضانية الماضية.