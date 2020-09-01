برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الدولي الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم نادي برشلونة، أنه لا يفكر سوى في استكمال الأربع سنوات التي وقع عليها مع البلوجرانا، ولا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع برايثوايت، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لتعويض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وقال برايثوايت خلال مقابلة مع صحيفة "بي تي" الدنماركية:" لنكن صرحاء، لم أتحدث مع أحد لتغيير النادي ولم أفكر حتى في الأمر، لا أفكر سوى في كيفية إعدادي للعب جيدا مع برشلونة الموسم المقبل، أتشوق للعب مجددا والتتويج بالعديد من الألقاب".

وتابع:" من الرائع اللعب في برشلونة وأن النادي أيضا سعيد بوجودي".

وأتم:" أرى نفسي مستمر هناك لفترة طويلة، وكيل أعمالي لم يحدثني عن عروض من الخارج، لهذا ليس هناك أي شيء في هذا الأمر".

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