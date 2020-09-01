بعد عرض حكاية "أمل حياتي".. حنان مطاوع تحاط بإشادات واسعة ومحبة جماهيرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
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تصدر مسلسل "إلا أنا"، قائمة التريند في محرك البحث بجوجل، وذلك بعد عرض حكاية "أمل حياتي" للنجمة حنان مطاوع، مساء  السبت المنصرم.

وفور عرض حكاية أمل حياتي تلقت الفنانة حنان مطاوع إشادات واسعة من قبل جمهورها بأدائها المميز وأطلقوا عليها لقب إمبراطورة الفن الراقي.

وبدأت مجموعة قنوات DMC وDMC دراما،  السبت المنصرم، عرض حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والتي يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بجانب حنان مطاوع، كلا من النجوم: بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما.



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