رانييري يطالب فيورنتينا بضم محمد النني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي توج مؤخرًا بلقب الدرع الخيرية بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ليفربول بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بعد وصول المباراة لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي يوم السبت الماضي.

وأكد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن سامبدوريا الإيطالي يدرس التعاقد مع محمد النني نجم خط وسط آرسنال على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن محمد النني لعب في الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قبل أن يعود لآرسنال ويتوج بلقب الدرع الخيرية.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن سامبدوريا الذي يقوده الإيطالي كلاوديو رانييري يبحث عن لاعب خط وسط مميز يدعم به صفوفه وهو ما يجده في محمد النني.

أخبار تهمك

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 3 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

منذ نصف ساعة

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب