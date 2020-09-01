مرتضى منصور: حسمنا 5 صفقات ومحدش يسألني عن رمضان صبحي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارته تمكن من حسم 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عبر قناة الزمالك: "تعاقدت مع 5 لاعبين جدد ستفرح بهم جماهير الزمالك، ولن أعلن عن الصفقات حالياً كي لا يتأثر الفريق..ولا أريد أن يسألني أحد عن ضم رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد الإنجليزي".

وتمنى مرتضى سرعة الشفاء لخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب ‏اصابة الأخير بفيروس كورونا. قائلاً: "العلاقات الانسانية فوق كل اعتبار وفوق ‏كل خلاف".‏

وواصل رئيس الزمالك: "قانون الرياضة الذي ساهم في وضعه لا يسمح بأن يتم عقاب هيئة من قبل هيئة آخرى كما أن رئيس النادي ليس عنصراً في اللعبة".

وتابع منصور: " لن نسمح بتغيير البروتوكول الطبي الخاص بمسحات كورونا وسنلجأ للاتحاد الدولي".

وأضاف: "تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين ‏بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ‏ثبت سلامتهم جميعاً".‏

وأتم مرتضى منصور حديثه: "لست راضياً عن التعنت الشديد من اللجنة الخماسية ضد ‏المصري العريق وأزمة المسحات والضغط على النادي بشكل سافر من ‏أجل خوض مباراة الأهلي".

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