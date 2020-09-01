إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
انطلقت حملة جمع التوقيعات لسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة وآخرها رحيل أسطورة الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 

توجه عدد من مقترحي سحب الثقة من رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته، اليوم الاثنين، إلى النادي بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا (15% من الناخبين)، للتمكن من إجراء استفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.

وسيكون أمام المطالبين برحيل مجلس الإدارة 14 يوما (بما فيها أيام السبت) تبدأ من غد الثلاثاء، لجمع التوقيعات اللازمة لرحيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني.

وفي حال تمكنت المعارضة من جمع توقيعات أكثر من 15% من الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 110 آلاف و132، سيتم إجراء استفتاء حينها لإقالة بارتوميو ومجلس إدارته، إذا صوّت 66.6% من الأعضاء على هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن 3 مرشحين قد أعلنوا ترشحهم لانتخابات برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارته بالكامل، التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.

أخبار تهمك

بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مخطط جديد من رئيس برشلونة لحل أزمة ميسي

منذ ساعتين

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على عرض مانشستر سيتي الجديد لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

الشناوي ينتظر تفاوض الأهلي

منذ ساعتين

شادي محمد يفاجئ الخطيب بتصريح جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يوم

إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

منذ حوالي 3 ساعات

برايثوايت يتحدث عن رحيله من برشلونة

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مرعبة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

ليفربول يحدد شرطاً وحيدا لرحيل ساديو ماني

04:34 ص

رسميًا.. رمضان صبحي يختار فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

08:29 م

نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

02:46 ص

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب