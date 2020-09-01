موعد مباراة الأهلي ودجلة في الدوري المصري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:37 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء ويرغب في تحقيق الثلاث نقاط من أجل حسم بطولة الدوري مبكرًا، بينما يسعى دجلة لتحقيق أفضل نتيجة أمام المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، بينما حقق وادي دجلة الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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