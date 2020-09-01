تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، على تشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويفقد بيراميدز، خدمات مهاجم الفريق دودو الجباس خلال مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وحصل الجباس على بطاقة صفراء في مباراة أسوان التي فاز بها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليغيب عن لقاء الزمالك للإيقاف.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الاول بنادى بيراميدز بتشكيل مكون من.

في حراسة المرمى المرمى: احمد الشناوى

فى خط الدفاع: أحمد ايمن منصور وطارق طة وعلى جابر ورحب بكار

وفى خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحى واسلام عيسى وابراهيم عادل وابراهيم حسن

وفى خط الهجوم: جون انطوى

يذكر، أن بيراميدز يحتل وصافة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثًا برصيد 42 نقطة.

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