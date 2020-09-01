إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب السعودية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي مستهدفة مناطق مدنية جنوب السعودية، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت تستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية، وفقا لوكالة واس السعودية.

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

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طائرة مفخخة اليمن السعودية الحوثيين اعتراض وتدمير طائرة

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