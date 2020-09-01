بعد زيارة الرئيس الفرنسي لها في منزلها.. فيروز تحتل تريند تويتر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون وتجسده فيروز.

وبعد زيارته لها، تصدرت السيدة فيروز قوائم التريند عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر؛ واحتل اسمها المركز الأول بتويتر.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.

وكتب ماكرون في برنامجه عبارة ”موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين“.

وتفاعل عدد كبير من النجمات بهذه الزيارة وأبرزهن الفنانة أحلام والتي علقت قائلة: "مُنحت الكبيره فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها".

وأضافت: "زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيره فيروز دليل على ان فيروز هي كبيره لبنان وارزته الشامخه للابدوتقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز".

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