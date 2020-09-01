كارتيرون يضغط على الزمالك لخطف صفقة الموسم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يضغط الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على إدارة الفريق الأبيض سرع حسم صفقة نبيل عماد "دونجا".

ويحتاج الزمالك أشد الحاجة لإتمام صفقة “دونجا”، لأن يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات، بجانب تواضع مستوى محمد حسن.

وفي وقت سابق أعلن دونجا قرر التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

ويرفض بيراميدز التخلي عن نبيل عماد “دونجا” بأقل من 2 مليون دولار “32 مليون جنيه مصري” لأنه واحد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق السماوي.

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