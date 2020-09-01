عاجل.. شريف منير يتوعد: "هقدم بلاغات للنائب العام في الناس اللي شتمتني"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
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توعد الفنان شريف منير، من قاموا بسمه بألفاظ خارجة بتقديم بلاغات ضدهم لمباحث الإنترنت.

وقال عن الصورة التي نشرهات بصحبة أحمد السقا وأحمد رزق: "أما الناس إللي شتمت بألفاظ خارجة.. فمعروف عني.. سكرين شوط ثم بلاغ لمكتب النائب العام وأريح دماغي .. والمباحث يجيبوهم براحتهم ووقت ما ربنا يأذن ..إوعوا تفتكروا إني بزعل أو بتنرفز .. إطلاقًا ..تحياتي للمحترمين ( بس ) .جمهوري الحبيب المحترم".

يذكر أن شريف منير تعرض لانتقادات وإساءات من قبل بعض متابعيه، وذلك بعدما كتب منير على الصورة :"آدى يا سيدى الفنانين .. عايشين فى الفتّة .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس فى الحر والقرف .. حرام عليكم .. حِسوا بالناس .. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".
عاجل.. شريف منير يتوعد: "هقدم بلاغات للنائب العام في الناس اللي شتمتني"
عاجل.. شريف منير يتوعد: "هقدم بلاغات للنائب العام في الناس اللي شتمتني"

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