كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع فان دي بيك؟

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللمسات الأخيرة حول صفقة انتقال النجم الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن دي بيك أجرى الكشف الطبي الروتيني مع النادي الأنجليزي، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

واتفق مسؤولو اليونايتد مع اللاعب حول كافة البنود الشخصية، على أن يتم الإعلان الرسمي في غضون أيام قليلة.

وسيدعم دي بيك خط وسط الشياطين الحمر، بتكوين ثلاثي قوي رفقة بول بوجبا وبرونو فيرنانديز.

ومن المتوقع أن تصبح تشكيلة مانشستر يونايتد بانضمام اللاعب على النحو التالي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز – بول بوجبا – دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.

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