لهذا السبب.. باسم مغنية يعترض على زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتج الفنان اللّبناني ​باسم مغنية​ على زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للنجمة اللبنانية ​فيروز،​ في الوقت  الذي لا يستطيع فيه مغنية زيارتها.

وعلق باسم مغنية عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي موضحا اعتراضه ومعبراً عن رغبته في زيارة السيدة فيروز، قائلاً: "ليش ماكرون فيه يزور السيدة فيروز وأنا لأ؟؟".

وسبق أن صرح قصر الإليزيه يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور فيروز، خلال زيارته إلى لبنان الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين في الوسط الفني، وبالفعل تمت الزيارة وسط إشادات كثيرة من الفنانين.

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