"من بيع الأحذية لكلية الطب".. قصة "آية" الحاصلة على 99.5% (فيديو وصور)

والدها مريض بالسرطان، وتساعد والدتها في بيع الأحذية علي فرش صغير بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، هكذا توصف حياة "آية طه حسين" الحاصلة علي مجموع 99.5% شعبة علمي علوم، في الثانوية العامة والتي التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لمساعدة عائلتها على تحمل أعباء الحياة، الأمر الذي دفع أهالي محافظة البحيرة للتعاطف مع الطالبة "آية" واعتبروها نموذجا يجب أن يحتذي به جميع الطلاب في التفوق، وأن يتخذونها مثالا مشرفا أمامهم لتحقيق أحلامهم والمثابرة والتحدي للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.













وأصبحت ابنة البحيرة حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مطالبين المسؤولين عن التعليم بتكريم الطالبة المتفوقة ودعمها، وتم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه "آية" من أمام فرش الأحذية وهي تساعد والدتها بمدينة شبراخيت.



وأعربت "آية" عن سعادتها لالتحاقها بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، مناشدة وزير التعليم العالي بتخفيض تكاليف مصاريف كلية الطب، مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة والتي كانت لها حافزا للتفوق والنجاح.



وأشارت "آية"، إلى أنها كانت تنظم وقتها بين المذاكرة والعمل في بيع الأحذية مع والدتها لمساعدة والدها المريض الذي يعانى من ورم بالغدة الدرقية يجعله لا يقدر علي العمل، لافته إلى أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية وكان نصب أعينها دائما الاجتهاد وتحدي الظروف المعيشية.



في سياق منفصل، أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اتصالا هاتفيا بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم.



وهنأ المحافظ، كلا من الطالب صلاح الدين صبحى موسى كامل، ابن قرية امليط بإيتاى البارود، من مدرسة عزت النمر الثانوية بنين، الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 علمي علوم، والطالب، أحمد يسرى عبد الحميد النقرتى، ابن قرية سرنباى بالمحمودية، من مدرسة المحمودية الثانوية بنين، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع 409.5 علمي رياضة.



وأكد المحافظ خلال اتصاله لهم ولذويهم، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياتهم المستقبلية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرا انه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

