الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.



وناشدت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقٍ للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.