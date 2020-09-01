وصلة رقص ليسرا مع نجوم "خيانة عهد" على أغنية "3 دقات" فى الساحل الشمالي (فيديو)





رقصت النجمة يسرا مع نجوم المسلسل الرمضاني "خيانة عهد" على أغنية "3 دقات" فى الساحل الشمالي خلال حضورهم إحدى حفلات الزفاف.





ونشرت الفنانة عبير صبري، مقاطع فيديو لوصلة رقص يسرا، على الأغنية برفقة نجوم المسلسل وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو نطاق واسع.

وعبر عدد كبير من الرواد عن إعجابهم الشديد برقص نجوم المسلسل في الساحل الشمالي.



