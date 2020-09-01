وصلة رقص ليسرا مع نجوم "خيانة عهد" على أغنية "3 دقات" فى الساحل الشمالي (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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رقصت النجمة يسرا مع نجوم المسلسل الرمضاني "خيانة عهد" على أغنية "3 دقات" فى الساحل الشمالي خلال حضورهم إحدى حفلات الزفاف.

ونشرت الفنانة عبير صبري، مقاطع فيديو لوصلة رقص يسرا، على الأغنية برفقة نجوم المسلسل وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو نطاق واسع.
 
وعبر عدد كبير من  الرواد  عن إعجابهم الشديد برقص نجوم المسلسل في الساحل الشمالي.

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يسرا يعني الطاقة الايجابية يعني الروح الحلوة 💃❤️😍 ربنا يخليهالنا ويحفظها من كل شر🧿 #يسرا #يسراويه #فانز_يسرا #الملكة_يسرا #يسراوية_وفخورة #يسراويه_لاخر_العمر #يسرا_الفنانة_البطلة #يسرا_اجمل_انسانه #يسرا_الفنانه_الوحيده #نجمة_الشاشتين_يسرا #نجمة_الشعب_يسرا💪 #سفيرة_النوايا_الحسنة_يسرا #دايما_معاكي_وقلبي_فداكي❤ #فكل_حاجة_معاكي_عشان_انتي_ملاكي #بالروح_افديكي_وبالقلب_حدافع_عليكي #برغم_كل_الموجودين_انتي_الي_ماليا_العنين #youssra

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