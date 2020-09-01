هافيرتز يقترب بقوة من الانتقال إلى تشيلسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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اقترب اللاعب الألماني الشاب كاى هافيرتز بقوة من الإنتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف بايرليفركوزن الألماني.

وقالت تقارير صحفية انجليزية أن اللاعب هافيرتز أصبح قريب جدا من الإنتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف بعد أن أكد ‏مدرب باير ليفركوزن أنه لن يتدرب مع فريقه مجددا.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن ‏نادى باير ليفركوزن يعمل على التوقيع مع باتريك شيك و جيرمي بوجا من أموال بيع كاي هافيرتز والجميل أن جزءا من أموال تشلسي ستعود له حيث يوجد بند في عقد بوجا مع ساسولو يعطي تشيلسي حصة من قيمة بيع بوجا كونه المالك الاول للعب.

واختتمت التقارير ان قيمة صفقة كاى هافيرتز من صفوف بايرليفركوزن إلى تشيلسي قد تكلف خزائن النادي الألماني مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني.

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